Огонь не прекращался всю ночь: Украинские силовики выпустили сто боеприпасов по северу ДНР
Сегодня ночью жителям на севере Республики не дали спокойно поспать. Украинские силовики начали обстрел, который не прекращался до самого утра. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— Огонь не прекращался всю ночь, противник применил артиллерийские орудия и минометы, выпущено 100 боеприпасов, из них 16 снарядов калибром 152 миллиметров, 33 – калибром 120 миллиметров, 17 мин калибром 120 миллиметров и 34 мины из 82 миллиметрового миномета, — говорится в сообщении.
Обстрел пришелся по жилым кварталам Республики. Звки разрывающихся снарядов вынудили людей спуститься в подвалы и убежища. Там они провели целую ночь.
— В результате обстрела микрорайона «Комсомолец» в населенном пункте Горловка, повреждено остекление здания насосной станции КП «Компания «Вода Донбасса», обесточено семь трансформаторных подстанций в районе шахты «Комсомолец», в результате чего более 600 абонентов остались без электроснабжения, — добавили в представительстве.
Информация о жертвах среди гражданских и другая подробная информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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