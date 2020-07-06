Огонь не прекращался всю ночь: Украинские силовики выпустили сто боеприпасов по северу ДНР

6 Июль 2020 2020-07-06T10:18:13+03:00

В зоне обстрела со стороны ВФУ за прошедшие сутки оказались Горловка, Александровка и Донецк. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью жителям на севере Республики не дали спокойно поспать. Украинские силовики начали обстрел, который не прекращался до самого утра. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Огонь не прекращался всю ночь, противник применил артиллерийские орудия и минометы, выпущено 100 боеприпасов, из них 16 снарядов калибром 152 миллиметров, 33 – калибром 120 миллиметров, 17 мин калибром 120 миллиметров и 34 мины из 82 миллиметрового миномета, — говорится в сообщении.

Обстрел пришелся по жилым кварталам Республики. Звки разрывающихся снарядов вынудили людей спуститься в подвалы и убежища. Там они провели целую ночь.

— В результате обстрела микрорайона «Комсомолец» в населенном пункте Горловка, повреждено остекление здания насосной станции КП «Компания «Вода Донбасса», обесточено семь трансформаторных подстанций в районе шахты «Комсомолец», в результате чего более 600 абонентов остались без электроснабжения, — добавили в представительстве.

Информация о жертвах среди гражданских и другая подробная информация о повреждениях инфраструктуры уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огнем ВСУ на западе Донецка был поврежден жилой многоквартирный дом

Жертв среди мирных жителей удалось избежать (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU