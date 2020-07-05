2020-07-05T20:36:33+03:00
Политика

Срочное сообщение: Огнем ВСУ на западе Донецка был поврежден жилой многоквартирный дом

Жертв среди мирных жителей удалось избежать
Екатерина Сорока
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Первые сообщения об обстреле поселка стали поступать спустя десять минут после начала. Фото: Представительство ЛНР в СЦККПервые сообщения об обстреле поселка стали поступать спустя десять минут после начала. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
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Сегодня вечером украинские силовики открыли огонь по поселку шахты Трудовская, что находится на западной окраине Донецка. В результате был поврежден жилой многоквартирный дом. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Сегодня в 18.20 вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка, — говорится в сообщении. — В результате обстрела зафиксированы повреждения фасада и остекления по адресу улица Косарева, дом 6, квартира 17.

По оперативной информации известно, что во время обстрела применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К счастью, жертв среди мирных граждан удалось избежать. Более подробная информация о повреждения пока уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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