В ДНР готовы помочь дезертировавшему подполковнику ВСУ
Подполковник ВСУ из 54-й бригады дезертировал из части с электронным носителем, на котором хранятся секретные документы. Командование Народной милиции заявило о готовности помочь военнослужащему с переходом на сторону ДНР. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве Республики.
— Подполковник В. Тищенко под предлогом организации поисковых работ для обнаружения утраченного беспилотника покинул расположение командного пункта бригады. Кроме того, вчера, во время комиссионного приема документации оперативных дежурных у самовольно оставившего воинскую часть подполковника был выявлен факт пропажи секретного съемного жесткого диска и рабочей карты оперативного дежурного бригады, — говорится в сообщении.
Тищенко скрылся в неизвестном направлении. Результата не принесли даже мероприятия по розыску военнослужащего. Так что командованием бригады было принято решение доложить об инциденте высшему начальству.
— Командование Народной милиции готово оказать помощь подполковнику Тищенко в переходе на нашу сторону, при этом мы гарантируем сохранение жизни и здоровья военнослужащему. Получить помощь, военнослужащий сможет обратившись по телефону +38062 388 63 63, — добавили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Созданием фейков о минировании Золотого занималась украинская прокуратура
Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»