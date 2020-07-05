В ДНР готовы помочь дезертировавшему подполковнику ВСУ

5 Июль 2020 2020-07-05T20:24:09+03:00

По версии УНМ ДНР Тищенко дезертировал, чтобы избежать ответственности за утерянный беспилотник. Фото: Пресс-служба штаба "ООС"

Военнослужащий скрылся в неизвестном направлении и прихватил с собой секретные данные

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Подполковник ВСУ из 54-й бригады дезертировал из части с электронным носителем, на котором хранятся секретные документы. Командование Народной милиции заявило о готовности помочь военнослужащему с переходом на сторону ДНР. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве Республики.

— Подполковник В. Тищенко под предлогом организации поисковых работ для обнаружения утраченного беспилотника покинул расположение командного пункта бригады. Кроме того, вчера, во время комиссионного приема документации оперативных дежурных у самовольно оставившего воинскую часть подполковника был выявлен факт пропажи секретного съемного жесткого диска и рабочей карты оперативного дежурного бригады, — говорится в сообщении.

Тищенко скрылся в неизвестном направлении. Результата не принесли даже мероприятия по розыску военнослужащего. Так что командованием бригады было принято решение доложить об инциденте высшему начальству.

— Командование Народной милиции готово оказать помощь подполковнику Тищенко в переходе на нашу сторону, при этом мы гарантируем сохранение жизни и здоровья военнослужащему. Получить помощь, военнослужащий сможет обратившись по телефону +38062 388 63 63, — добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU