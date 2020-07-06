В ДНР планируют создать собственный туристический центр
В ДНР планируется создание собственного информационно-туристического центра для развития индустрии путешествий на территории Республики. Об этом рассказала заведующая сектором по туризму министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Юлия Казначаева.
— Мы хотим создать государственное учреждение, которое будет заниматься развитием туризма в ДНР. В первую очередь, оно непосредственно будет заниматься формированием и продвижением внутренних туристических услуг, — говорится в сообщении.
Сотрудники центра будут организовывать туристические поездки и экскурсии. Также планируется создать общую базу, в которой будет информация о том, как бронировать номера в гостиницах, базах отдыха и посадочных мест на все виды транспорта.
На данный момент рабочая группа будущего проекта занята созданием буклетов, путеводителей и карт с интересными местами на территории Республики, которые были бы популярны у туристов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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