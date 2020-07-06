В ДНР планируют создать собственный туристический центр

6 Июль 2020 2020-07-06T20:42:08+03:00

Он будет заниматься формированием и продвижением туристических услуг на территории Республики

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В ДНР планируется создание собственного информационно-туристического центра для развития индустрии путешествий на территории Республики. Об этом рассказала заведующая сектором по туризму министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Юлия Казначаева.

— Мы хотим создать государственное учреждение, которое будет заниматься развитием туризма в ДНР. В первую очередь, оно непосредственно будет заниматься формированием и продвижением внутренних туристических услуг, — говорится в сообщении.

Сотрудники центра будут организовывать туристические поездки и экскурсии. Также планируется создать общую базу, в которой будет информация о том, как бронировать номера в гостиницах, базах отдыха и посадочных мест на все виды транспорта.

На данный момент рабочая группа будущего проекта занята созданием буклетов, путеводителей и карт с интересными местами на территории Республики, которые были бы популярны у туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU