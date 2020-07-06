На водохранилище в ЛНР спасатели доставили на берег уплывших на матрасе подростков

6 Июль 2020 2020-07-06T17:57:37+03:00

В спасательной операции участвовали два человека из личного состава, был задействован один катер Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

5 июля в Перевальском районе ЛНР на Исаковском водохранилище четверо подростков решили поплавать на матрасе. В итоге их унесло далеко от берега. На помощь вовремя пришли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— Сотрудники спасены четыре подростка: один 2003, двое 2004 и один 2006 годов рождения, которые из-за ветра не смогли самостоятельно вернуться на берег на надувном матрасе, — говорится в сообщении.

Спасатели на катере подплыли к подросткам и забрали их на борт. Неизвестно, сколько времени они провели в воде под палящим солнцем до прихода помощи. Но в итоге детей все доставили на берег в целости и сохранности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Республике проходит уборка урожая: фоторепортаж

В уборочной кампании планируется задействовать больше двух тысяч единиц техники (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU