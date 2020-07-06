На водохранилище в ЛНР спасатели доставили на берег уплывших на матрасе подростков
5 июля в Перевальском районе ЛНР на Исаковском водохранилище четверо подростков решили поплавать на матрасе. В итоге их унесло далеко от берега. На помощь вовремя пришли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
— Сотрудники спасены четыре подростка: один 2003, двое 2004 и один 2006 годов рождения, которые из-за ветра не смогли самостоятельно вернуться на берег на надувном матрасе, — говорится в сообщении.
Спасатели на катере подплыли к подросткам и забрали их на борт. Неизвестно, сколько времени они провели в воде под палящим солнцем до прихода помощи. Но в итоге детей все доставили на берег в целости и сохранности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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