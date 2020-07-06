Массированному ночному обстрелу предшествовала пьяная драка и перестрелка в подразделении ВСУ вблизи Горловки
Накануне ночного обстрела Горловки боевики из 503-го батальона праздновали День военно-морского флота, который с 2015 года на Украине отмечается в первое воскресенье июля. В процессе завязалась пьяная ссора, переросшая в беспорядки с применением огнестрельного оружия. В результате двое боевиков получили ранения. Об этом сегодня сообщила разведка Народной милиции ДНР.
— В результате пьяной ссоры, двое боевиков получили огнестрельные ранения, один из которых от полученных повреждений скончался в санчасти бригады. Более 10 военнослужащих были травмированы, — говорится в сообщении.
В Народной милиции ДНР считают, что этот инцидент напрямую связан с ночным обстрелом Горловки. Таким образом, противник планировал вызвать ответный огонь со стороны оборонного ведомства Республики. А после представить потери в личном составе как боевые.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Огонь не прекращался всю ночь: Украинские силовики выпустили сто боеприпасов по северу ДНР
Мирные жители были вынуждены провести ночь в убежищах (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»