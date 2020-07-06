2020-07-06T15:52:30+03:00
Политика

Массированному ночному обстрелу предшествовала пьяная драка и перестрелка в подразделении ВСУ вблизи Горловки

Боевики напились и вступили в словесную перепалку, которая закончилась огнестрельными ранениями и травмами
Екатерина Сорока
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Минувшей ночью ВСУ выпустили по Горловке порядка 100 боеприпасов. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"Минувшей ночью ВСУ выпустили по Горловке порядка 100 боеприпасов. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
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Накануне ночного обстрела Горловки боевики из 503-го батальона праздновали День военно-морского флота, который с 2015 года на Украине отмечается в первое воскресенье июля. В процессе завязалась пьяная ссора, переросшая в беспорядки с применением огнестрельного оружия. В результате двое боевиков получили ранения. Об этом сегодня сообщила разведка Народной милиции ДНР.

— В результате пьяной ссоры, двое боевиков получили огнестрельные ранения, один из которых от полученных повреждений скончался в санчасти бригады. Более 10 военнослужащих были травмированы, — говорится в сообщении.

В Народной милиции ДНР считают, что этот инцидент напрямую связан с ночным обстрелом Горловки. Таким образом, противник планировал вызвать ответный огонь со стороны оборонного ведомства Республики. А после представить потери в личном составе как боевые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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