Коронавирус в ЛНР: Медики выявили еще двух человек с признаками заболевания COVID-19

6 Июль 2020 2020-07-06T12:10:17+03:00

Минздрав ЛНР заявил, что ситуация с COVID-19 В Республике стабилизировалась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За все время коронавирус в ЛНР был выявлен у 523 человека

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За прошедшие сутки медики выявили коронавирус в ЛНР еще у двух жителей. Таким образом, с начала пандемии в Республике уже 532 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 9.00 6 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 532, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в общей сложности из больницы выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 461 человек.

При этом за прошедшие сутки летальных случаев зарегистрировано не было. За все время коронавирус в ЛНР забрал жизнь 13 человек.

Тем временем, в соседней ДНР число заболевших коронавирусом составляет 1242 жителя, из них 619 – продолжают лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU