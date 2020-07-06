Коронавирус в ДНР: За прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено
За прошедшие сутки новых случаев заболевания коронавирусом в ДНР в не выявлено из-за санобработки лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 5 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, — говорится в сообщении.
Тем не менее, в ведомстве добавили, что по актуальным данным за все время в Республике было выявлено 1242 случая заболевания COVID-19 из них: на лечении находится 619 пациентов, выписаны 547 человек, летальных случаев – 76.
— В мире: 11 563 642 подтвержденных заболевших. На Украине продолжается вторая волна COVID-19: 49 043 инфицированных. Среди них в Донецкой области, временно неподконтрольной ДНР, – 681, — добавили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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