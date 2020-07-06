Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 39 градусов жары

6 Июль 2020 2020-07-06T09:10:28+03:00

За последние 130 лет в Луганске самая высокая температура составляла 39.8 градусов, а самая низкая – 8 градусов Фото: Алина Ефименко

Возможны редкие порывы ветра до 12 метров в секунду

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В Луганске и Луганской Народной Республики наступила аномальная жара. Термометры 6 июля в середине дня будут показывать отметку в 39 градусов жары. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— 6 июля на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 34-39 градусов жары, — говорится в сообщении.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 37-39 градусов жары.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 37-39 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют плюс 36-38 градусов днем.

Такая температура по данным синоптиков это еще не предел. По предварительному прогнозу на 7 – 8 июля ожидается жара до 40 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU