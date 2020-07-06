Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 39 градусов жары
В Луганске и Луганской Народной Республики наступила аномальная жара. Термометры 6 июля в середине дня будут показывать отметку в 39 градусов жары. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
— 6 июля на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 34-39 градусов жары, — говорится в сообщении.
В Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 37-39 градусов жары.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 37-39 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют плюс 36-38 градусов днем.
Такая температура по данным синоптиков это еще не предел. По предварительному прогнозу на 7 – 8 июля ожидается жара до 40 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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