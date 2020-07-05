Жители села в Луганщине не дали ВСУ разместить бронетехнику на территории школы
Жители села Новотошковское выступили против боевиков ВСУ, когда те пытались спрятать на территории школы свою бронетехнику. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
— Боевики 93-й бригады (ВСУ) попытались спрятать в сквере закрытой на каникулы школы № 10 две боевые машины пехоты, — говорится в сообщении.
Сначала в словесную перепалку вступил охранник школы. Через 15 минут к нему подключились больше двух десятков местных жителей. На место стихийного митинга даже приехал наряд милиции, который пытался успокоить протестующих людей.
— Прибывший на место стихийного митинга наряд полиции во главе со старшим лейтенантом Чернышом подтвердил жителям законность действий военных. Однако, с учетом поднятого шума, боевики ВСУ были вынуждены покинуть территорию школы, — добавили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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