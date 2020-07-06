Погода в Донецке на день: 6 июля этого года станет самым жарким днем за последние 130 лет
Метеорологические данные показывают, что 6 июля 2020 года в Донецке будет самым теплым днем за последние 130 лет. Воздух прогреется аж до 36 градусов тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году. Тогда шкала термометра показывала максимальную отметку 33.9 градусов тепла.
В течении дня в Донецке будет ясная погода, на небе не будет ни единого облачка. Осадков не предвидится. Скорость воздушных потоков составит 2 – 6 метров в секунду. Ветер будет дуть в восточном направлении.
Народный прогноз погоды. 6 июля отмечается день Владимирской иконы Божией Матери и почитается память священномученицы Агриппины. Чтобы узнать погоду на ближайшие дни наши предки в этот день следили за воронами. Если они взвиваются за тучи, то это к ненастью.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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