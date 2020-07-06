2020-07-06T09:41:23+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 6 июля этого года станет самым жарким днем за последние 130 лет

Температура воздуха поднимется до 36 градусов тепла
Екатерина Сорока
Поделиться:
За последние 130 лет 6 июля в Донецке максимальная температура составляла почти 34 градуса тепла, а минимальная – 10 градусовЗа последние 130 лет 6 июля в Донецке максимальная температура составляла почти 34 градуса тепла, а минимальная – 10 градусовФото: Алина Ефименко
Изменить размер текста:

Метеорологические данные показывают, что 6 июля 2020 года в Донецке будет самым теплым днем за последние 130 лет. Воздух прогреется аж до 36 градусов тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году. Тогда шкала термометра показывала максимальную отметку 33.9 градусов тепла.

В течении дня в Донецке будет ясная погода, на небе не будет ни единого облачка. Осадков не предвидится. Скорость воздушных потоков составит 2 – 6 метров в секунду. Ветер будет дуть в восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 6 июля отмечается день Владимирской иконы Божией Матери и почитается память священномученицы Агриппины. Чтобы узнать погоду на ближайшие дни наши предки в этот день следили за воронами. Если они взвиваются за тучи, то это к ненастью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Патент на сезонную деятельность мог бы спасти наш единственный морской курорт»: Исповедь человека, который побывал в Седово

Взгляд предпринимателя на нововведения этого сезона в Седово (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огонь не прекращался всю ночь: Украинские силовики выпустили сто боеприпасов по северу ДНР
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 39 градусов жары
Погода в Донецке на день: 6 июля этого года станет самым жарким днем за последние 130 лет
Жители села в Луганщине не дали ВСУ разместить бронетехнику на территории школы
Срочное сообщение: Огнем ВСУ на западе Донецка был поврежден жилой многоквартирный дом
В ДНР готовы помочь дезертировавшему подполковнику ВСУ
Отдых в Седово 2020: в этом году курортный поселок благоустроят
В Седово появятся новые пляжи
В ДНР планируют развивать все прибрежные поселки Республики
Созданием фейков о минировании Золотого занималась украинская прокуратура
За прошедшие сутки киевские силовики ни разу не выстрелили по ДНР
ВСУ обстреляли Голубовское – поврежден жилой дом
На подконтрольной Киеву территории ДНР зарегистрирован антирекорд заболеваемости Сovid-19
За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1242 жителей
Погода в Луганске на 5 июля: 40 градусов жары
Погода в Донецке на день: 5 июля столбик термометра поднимется до +37 градусов
В 30-й бригаде украинской армии массовое отравление