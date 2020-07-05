В Седово появятся новые пляжи

5 Июль 2020 2020-07-05T17:40:46+03:00

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В Седово существует проблема с пляжами. Их не хватает на всех отдыхающих. Поэтому власти приняли решение открыть новые места для купания в курортном поселке. Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомолке» сообщил глава Новоазовского района Олег Моргун.

– У нас есть городские пляжи. Три официальных. Мы нашли еще больше десяти площадок, которые мы благоустроим и закрепим их за частными предпринимателями или муниципальными предприятиями, чтобы их привели в порядок и люди могли приезжать и отдыхать там, - сказал Олег Валерьевич.

Кроме этого, Моргун рассказал о проекте строительства, который был разработан еще до войны в Донбассе.

- Хотели открыть «Атлантида–Седово». Там практически 24 гектара земли. Планировали строить аквапарк и аттракционы, - рассказывает глава Новоазовска. - Даже китайцы хотели миллионы долларов вкладывать. Началась война. А план–то остался. Мы эту землю держим на тот случай, если найдутся инвесторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU