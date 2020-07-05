Погода в Луганске на 5 июля: 40 градусов жары

5 Июль 2020 2020-07-05T10:14:19+03:00

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В воскресенье, 5 июля, погода в Луганске будет жаркой. По прогнозу синоптиков столбик термометра поднимется до +40 градусов.

- На территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 7-12 метров в секунду, до 40 градусов жары, - прогнозируют синоптики.

Такая же температура воздуха ожидается в Краснодоне и Алчевске.

В Красном Луче, Перевальске, Стаханове, Первомайске, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха - 37-39 градусов тепла днем.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером. А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде - будет хорошая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU