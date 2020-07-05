2020-07-05T09:35:42+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 5 июля столбик термометра поднимется до +37 градусов

Погода в Донецке 5 июля будет по-настоящему жаркой
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Донецке будет жаркоВ Донецке будет жаркоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В воскресенье, 5 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 37 градусов тепла.

- На небе в этот день в Донецке не будет ни облачка, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет 27 градусов тепла, днем станет теплее – до 37 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 33 градусов тепла.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 3,3 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером. А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде - будет хорошая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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