2020-07-04T21:36:46+03:00
Политика

В 30-й бригаде украинской армии массовое отравление

Больше 40 солдат ВСУ отравились некачественной водой
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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С отравлением оказалось больше 40 солдат. Фото: warfiles.ruС отравлением оказалось больше 40 солдат. Фото: warfiles.ru
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Из-за экономии топлива в 30-ю бригаду вооруженных формирований Украины редко привозили питьевую воду, больше 40 солдат отравились некачественной водой. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Всего с жалобами на здоровье в медпункт подразделения обратилось более 40 человек, 12 из которых в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу Попасной с диагнозом «острое пищевое отравление», - говорится в сообщении.

Вода подвозилась не ежедневно, а один раз в неделю, при этом не учитывалась высокая температура воздуха, ставшая причиной быстрой порчи воды.

- Кроме того, установлены должностные лица, виновные в происшествии, - говорят в НМ ЛНР. - Ими оказались заместитель командира батальона по тылу и начальник службы горюче-смазочных материалов соединения, которые в сговоре продолжительное время списывали топливо с транспортных средств батальона, осуществляющих доставку воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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