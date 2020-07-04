Зачем к ВСУ в Донбассе прибыли военные психологи

4 Июль 2020 2020-07-04T19:19:15+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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В одну из бригад, базирующуюся в так называемой зоне «операции объединенных сил» прибыли военные психологи. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- По информации источника в штабе 24-й бригады, в подразделения соединения направлены группы военных психологов для проведения работы по снижению нарастающего недовольства военнослужащих в связи с приостановкой отпусков, - говорится в сообщении.

Только в одной бригаде отказ по отпускам получили 27 солдат.

- Меры приняты командиром соединения в связи с неукомплектованностью подразделений личным составом под прикрытием выполнения указаний старшего начальника по профилактике распространения коронавирусной инфекции, - рассказывают в НМ ЛНР. - Вместе с этим, только за последние сутки в соединении подтвержден диагноз у восьми военнослужащих.

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ИСТОЧНИК KP.RU