Зачем к ВСУ в Донбассе прибыли военные психологи
В одну из бригад, базирующуюся в так называемой зоне «операции объединенных сил» прибыли военные психологи. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
- По информации источника в штабе 24-й бригады, в подразделения соединения направлены группы военных психологов для проведения работы по снижению нарастающего недовольства военнослужащих в связи с приостановкой отпусков, - говорится в сообщении.
Только в одной бригаде отказ по отпускам получили 27 солдат.
- Меры приняты командиром соединения в связи с неукомплектованностью подразделений личным составом под прикрытием выполнения указаний старшего начальника по профилактике распространения коронавирусной инфекции, - рассказывают в НМ ЛНР. - Вместе с этим, только за последние сутки в соединении подтвержден диагноз у восьми военнослужащих.
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ИСТОЧНИК KP.RU