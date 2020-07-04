Отдых в Седово 2020: как работает система пропуска в курортный поселок
На отдых в Седово 2020 1 июля отправились тысячи жителей Республики. Однако въехать населенный пункт может не каждый.
– 30 июня было поручение Главы Республики внести изменения и разрешить гражданам посещать курортный населенный пункт Седово – но с ограничительными мерами, - рассказывает глава новоазовской администрации Олег Моргун. - В Седово есть кемпинги, пансионаты, базы отдыха, где выдерживаются санитарные нормы – туда и разрешили заезд. Но по спискам, заранее подготовленными директорами или собственниками пансионатов. Они передают данные в администрацию, мы отправляем на блокпост и уже там по этим спискам попускают в сам поселок.
По словам Олега Валерьевича, такие меры были приняты для того, чтобы, чтобы не создать рассадник болезни в Седово.
- Мы понимаем, что если в пансионат заехали, то там соблюдаются все нормы. Это социальное расстояние, столики, лавочки, шезлонги. А вот если бы в один дом заехали разные семьи из Донецка, Горловки, Макеевки и других городов, то ситуация представляла бы опасность... Кем это будет контролироваться и как? А так контроль есть, - сказал Моргун.
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ИСТОЧНИК KP.RU