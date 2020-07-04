Коронавирус в ЛНР: За все время зафиксирован 521 случай заражения Covid-19

4 Июль 2020 2020-07-04T11:10:29+03:00

От коронавируса в ЛНР скончались 13 жителей

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В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за все время коронавирус в ЛНР был выявлен у 521 жителя.

- Всего по состоянию на 09.00 4 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики – 521, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 458 человек выздоровели от коронавируса и были выписаны из больницы. Лечение продолжают 50 пациентов.

- За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, - рассказывают в Минздраве Республики. - С начала пандемии умерли 13 человек.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки выявили еще 23 случая заражения коронавирусом. Всего зарегистрировано 1234 заболевших Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU