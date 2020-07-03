Пенсионеры из республик Донбасса смогут попасть в «Ощадбанк» только по электронной очереди
«Ощадбанк» ввел электронную очередь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из республик Донбасса. Систему запускают для того, чтобы избежать больших очередей после полного открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
- Чтобы не было столпотворения и очередей, клиенты из ДНР имеют возможность заранее зарегистрироваться в одно из 167 отделений на территории подконтрольной Киеву Донецкой области через сайт «Ощадбанка», через контакт-центр, позвонив на бесплатную линию по номеру 0 800 210 800, а также через приложения Telegram или мессенджер, через чат-бот, – рассказала начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик.
Она уточнила, что запись в электронную очередь проводится в соответствии с режимом работы отделений банка. На обслуживание одного клиента отводится 15 минут. Кстати, во многих городах области есть отделения, которые работают 7 дней в неделю.
Тем временем, «Ощадбанк» продлил для пенсионеров из ДНР и ЛНР срок действия подлежащих замене карт до 1 сентября. Также продлен срок прохождения идентификации для ВПЛ после 1 сентября.
Стоит отметить, что пункты пропуска на линии разграничения ДНР и Украины до сих пор закрыты. И даже если они начнут работать, то главным препятствием для поездок пенсионеров станет необходимость двухнедельной самоизоляции в незалежной и обсервация в больнице после возвращения домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU