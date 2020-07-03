Защитники ЛНР уничтожили минометный расчет ВСУ, от огня которого была ранена мирная жительница

3 Июль 2020 2020-07-03T19:32:37+03:00

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Сегодня украинские силовики обстреляли из 120-миллиметрового миномета поселок Голубовское и село Березовское, расположенные рядом с Кировском. Выпустили 15 мин. В результате была ранена женщина, повреждены два жилых дома. Но каратели не остались безнаказанными. В управлении Народной милиции ЛНР сообщили, что уничтожили минометный расчет.

- Повреждения получили два жилых домостроения в селе Березовское по адресам: улица Кирова, 34 и 35, а также касательное осколочное ранение головы получила женщина 1967 года рождения, проживающая в поселке Голубовское по адресу: улица Широкая, 21. Ей оперативно оказали медпомощь, - проинформировали в оборонном ведомстве Республики.

Украинские военные стреляли со стороны поселка Новотошковское. Подразделения Народной милиции уничтожили минометный расчет ВСУ. Два киевских силовика погибли, один ранен, миномет уничтожен.

Кстати, накануне от обстрела украинскими военными Голубовского повреждения получили три жилых дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU