2020-07-03T18:50:58+03:00
Политика

Глава ДНР сократил комендантский час в Седово

Комендантский час в Седово будет действовать с 00:00 часов до 04:00 часов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Попасть в Седово могут не все желающиеПопасть в Седово могут не все желающиеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Комендантский час на территории поселка Седово Новоазовского района в период с 3 июля по 30 сентября будет действовать с 00:00 часов до 04:00 часов. Такое решение принял Глава ДНР Денис Пушилин.

Безусловно, это радостная новость для тех, кто собирается отдохнуть на единственном морском курорте ДНР. Но пока попасть в Седово могут не все желающие. Отдыхающие приезжают на побережье по спискам, утвержденным оперативным штабом Новоазовского района.

- Списки отдыхающих подают собственники пансионатов. Это сделано для того, чтобы санстанция могла посмотреть состояние и соответствие мест отдыха требованиям санитарно-эпидемиологического благополучия, - сообщил глава администрации Новоазовского района Олег Моргун.

1 и 2 июля, когда в Седово открыли курортный сезон, в поселок приехали около трех тысяч отдыхающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комендантский час в ЛНР могут сократить

О возможном сокращении комендантского часа в ЛНР заявил Глава Республики (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Защитники ЛНР уничтожили минометный расчет ВСУ, от огня которого была ранена мирная жительница
Глава ДНР сократил комендантский час в Седово
«Идет реконструкция!» Пункт пропуска «Успенка» на границе ДНР с Россией перегружен
В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР
Глава ДНР наградил 55 медиков, которые отличились в борьбе с коронавирусом
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: От огня украинских силовиков погибла мирная жительница Горловки
«Трое солдат ВСУ ранены!»: Защитники ДНР подавили огонь украинских минометчиков, которые обстреляли Горловку
Драмтеатр Донецка откроет 94-ый сезон спектаклем «Ромео и Жанетта»
Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки двое жителей умерли от COVID-19
Коронавирусом в ЛНР за сутки заболели 14 жителей
От минометного огня ВСУ поврежден водовод «Горловка-Дзержинск»
Украинская армия утром выпустила 80 мин по шести населенным пунктам ДНР
Погода в Луганске на день: 3 июля без осадков и жара до 35 градусов
Погода в Донецке на день: 3 июля будет малооблачно и до +35 градусов
Глава ДНР поздравил жителей, проголосовавших по поправкам в конституцию России
Кобцева: Международной общественности нужно найти способ повлиять на Киев
Комендантский час в ЛНР могут сократить
Украинские боевики нанесли артудар по окрестностям Южнодонбасского водовода
В ДНР возобновили рейсы за паспортами России
Украинские ревизоры в бригаде ВСУ выявили пропажу приборов ночного видения
В ДНР дипломы российского образца получат больше 2000 выпускников
Автобусы из ДНР снова ходят в Россию
В ДНР весь тираж марки со Сталиным раскупили за день
Обстрелами украинских силовиков повреждены три жилых дома в ЛНР
Провокаторы взломали аккаунт министра иностранных дел ДНР в Facebook
Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 28 человек