Глава ДНР сократил комендантский час в Седово

3 Июль 2020 2020-07-03T18:50:58+03:00

Попасть в Седово могут не все желающие Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Комендантский час в Седово будет действовать с 00:00 часов до 04:00 часов

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Комендантский час на территории поселка Седово Новоазовского района в период с 3 июля по 30 сентября будет действовать с 00:00 часов до 04:00 часов. Такое решение принял Глава ДНР Денис Пушилин.

Безусловно, это радостная новость для тех, кто собирается отдохнуть на единственном морском курорте ДНР. Но пока попасть в Седово могут не все желающие. Отдыхающие приезжают на побережье по спискам, утвержденным оперативным штабом Новоазовского района.

- Списки отдыхающих подают собственники пансионатов. Это сделано для того, чтобы санстанция могла посмотреть состояние и соответствие мест отдыха требованиям санитарно-эпидемиологического благополучия, - сообщил глава администрации Новоазовского района Олег Моргун.

1 и 2 июля, когда в Седово открыли курортный сезон, в поселок приехали около трех тысяч отдыхающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU