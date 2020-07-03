2020-07-03T17:14:59+03:00
Политика

«Идет реконструкция!» Пункт пропуска «Успенка» на границе ДНР с Россией перегружен

В МГБ Республики рекомендовали жителям ездить через КПП «Новоазовск» и «Мариновка»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На КПП сотрудники МЧС проводят дезинфекцию и спецобработку автомобилей. Фото: МЧС ДНРНа КПП сотрудники МЧС проводят дезинфекцию и спецобработку автомобилей. Фото: МЧС ДНР
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Пункт пропуска «Успенка» на границе ДНР с Россией сегодня, 3 июля, перегружен. Люди стоят на солнцепеке несколько часов. Как, впрочем, и вчера, и 1 июля, когда жителям ДНР разрешили без ограничений выезжать в РФ. Ко всему прочему на КПП «Успенка» сейчас проводится реконструкция, что только увеличивает очереди.

В МГБ Республики рекомендовали жителям ездить через КПП «Новоазовск» на юге ДНР, чтобы избежать длительного ожидания. Также можно воспользоваться пунктом пропуска «Мариновка», расположенном недалеко от Снежного.

Тем временем, в пресс-службе МЧС ДНР сообщили, что 2 июля на пропускных пунктах «Мариновка» и «Успенка» за медицинской помощью обратились 6 человек. Кроме того, за минувший день на КПП с Российской Федерацией и ЛНР сотрудники МЧС провели дезинфекцию и спецобработку 186 легковых и 148 грузовых автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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