2020-07-03T16:04:14+03:00
Политика

В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР

На Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум для граждан, утративших трудоспособность
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Обращаться пенсионерам в ПФУ за перерасчетом не надо – все уже сделали автоматически. Фото: 06277.com.uaОбращаться пенсионерам в ПФУ за перерасчетом не надо – все уже сделали автоматически. Фото: 06277.com.ua
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С 1 июля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел перерасчет пенсионных выплат. В том числе и для жителей ДНР и ЛНР, которые получают украинские пенсии. Перерасчет произведен в связи с увеличением с 1 июля прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 до 1712 гривен.

- Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля. Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж. Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума, – рассказали в пресс-службе ПФУ.

В частности, минимальный размер пенсии шахтеров вырос на 222 гривны – с 4914 до 5136 гривен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР
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