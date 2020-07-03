В Пенсионном фонде Украины рассказали, на сколько увеличили пенсии жителям ДНР и ЛНР

3 Июль 2020 2020-07-03T16:04:14+03:00

Обращаться пенсионерам в ПФУ за перерасчетом не надо – все уже сделали автоматически. Фото: 06277.com.ua

Изменить размер текста: A A

С 1 июля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел перерасчет пенсионных выплат. В том числе и для жителей ДНР и ЛНР, которые получают украинские пенсии. Перерасчет произведен в связи с увеличением с 1 июля прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 до 1712 гривен.

- Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля. Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж. Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума, – рассказали в пресс-службе ПФУ.

В частности, минимальный размер пенсии шахтеров вырос на 222 гривны – с 4914 до 5136 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как жителям из республик Донбасса не проходить самоизоляцию на Украине, когда откроется граница

В правительстве Украины придумали новые хитрости (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU