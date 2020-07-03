Глава ДНР наградил 55 медиков, которые отличились в борьбе с коронавирусом

3 Июль 2020 2020-07-03T14:55:31+03:00

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Сегодня, 3 июля, Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды медикам, которые оказывают помощь больным с диагнозом COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя Республики.

55 медиков, двое из которых посмертно, удостоены ордена Республики, знака отличия «За заслуги перед Республикой» и медали «За трудовую доблесть».

- Примите награды как неоспоримое свидетельство вашего высокого профессионализма и самоотверженности. Медицинские работники своей работой показали пример командных действий, которые стали барьером для распространения в Республике коронавирусной инфекции. Государственные награды присвоены тем, кто, не жалея себя, борется за жизнь своих земляков, – сказал Денис Пушилин.

Наград удостоились 55 медиков. Фото: denis-pushilin.ru

Глава государства отметил героический подвиг медиков, которым награды присвоены посмертно.

Так, Орден Республики будет передан близким фельдшера «скорой помощи» Макеевки Светланы Ковалевой. До последней возможности она оставалась на своем посту, оказывая помощь пациентам, служа примером другим медицинским работникам.

Фельдшер «скорой помощи» Донецка Василий Коссе посмертно удостоен знака отличия «За заслуги перед Республикой». Он 40 лет отдал работе, был опытным профессионалом. Заболев 9 июня, был сразу госпитализирован, но спустя 8 дней умер.

Напомним, что медработники более 40 учреждений здравоохранения уже получили поощрительные выплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU