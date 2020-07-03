Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки двое жителей умерли от COVID-19

3 Июль 2020 2020-07-03T11:02:39+03:00

Коронавирусом в ДНР за все время заболели 1211 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирусом в ДНР за это время заболели 17 человек

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Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 17 жителей. При этом двое жителей умерли. А всего на 3 июля медики зарегистрировали 1211 случаев коронавируса в ДНР.

- 17 случаев заболевания COVID-19 выявлены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди них 4 медицинских работника. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве отметили, что за сутки выписали из больниц 14 человек. Таким образом, общее число выписавшихся после излечения – 533 человека. На лечении сейчас находятся 603 жителя.

К сожалению, в минувшие сутки двое жителей умерли от COVID-19 – мужчина в возрасте 71 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего медики зафиксировали 75 летальных случаев в ДНР от опасной инфекции.

Тем временем, в ДНР с 1 июля значительно смягчили ограничения из-за угрозы инфекции. В частности разрешены массовые мероприятия, а также выезд на территорию РФ всех жителей – без ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU