Коронавирусом в ЛНР за сутки заболели 14 жителей
Коронавирусом в ЛНР за минувшие сутки заболели 14 жителей. Всего же медики ЛНР зарегистрировали 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.
Также за минувшие сутки выписаны полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус два человека. А в общей сложности 452 жителя.
За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 13 человек.
Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Сейчас на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
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ИСТОЧНИК KP.RU