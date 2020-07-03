Погода в Луганске на день: 3 июля без осадков и жара до 35 градусов
3 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер северо-восточный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 30-35 градусов жары, - прогнозируют синоптики. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 30-35 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске будет 32-34 градуса выше нуля.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до плюс 30-32 градусов днем.
Кстати, за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске температура самого теплого дня была зафиксирована в 1938 году и составляла плюс 38,7 градуса.
Время восхода солнца в столице ЛНР 3 июля – 03:46, время захода – 21:06. Продолжительность светового дня составит 17 часов 20 минут.
4-5 июля жара еще больше усилится.
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ИСТОЧНИК KP.RU