Погода в Луганске на день: 3 июля без осадков и жара до 35 градусов

3 Июль 2020 2020-07-03T09:00:33+03:00

Жителям Луганска лучше быть в тени, чтобы спастись от июльской жары Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду

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3 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер северо-восточный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 30-35 градусов жары, - прогнозируют синоптики. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 30-35 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске будет 32-34 градуса выше нуля.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до плюс 30-32 градусов днем.

Кстати, за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске температура самого теплого дня была зафиксирована в 1938 году и составляла плюс 38,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 3 июля – 03:46, время захода – 21:06. Продолжительность светового дня составит 17 часов 20 минут.

4-5 июля жара еще больше усилится.

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ИСТОЧНИК KP.RU