Погода в Донецке на день: 3 июля будет малооблачно и до +35 градусов

3 Июль 2020 2020-07-03T08:15:43+03:00

В Донецке будет дуть западный ветер со скоростью до 3 метров в секунду

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3 июля в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается малооблачная погода, без осадков. Утром температура воздуха составит от +22 до +26 градусов. Днем воздух прогреется до 32 — 35 градусов выше нуля. Вечером ожидается +29... +24.

Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью от 2 до 3 м/с.

Также синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности.

3 июля почитается священномученик Мефодий, епископ Патарский. На Мефодьев день наблюдали за пауками. Они лучше любого барометра угадывают погоду за два-три дня. Если паук не раскидывает свои сети для ловли насекомых, то будет дождь или сильный ветер. Увидели паука за работой – значит, погода в ближайшее время наладится. Если паук плетет сети с особым старанием, то наступают жаркие дни.

Кстати, по прогнозам синоптиков 4 и 5 июля жара усилится – до 36-37 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU