Глава ДНР поздравил жителей, проголосовавших по поправкам в конституцию России

2 Июль 2020 2020-07-02T22:53:49+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей, принявших участие в голосовании по поводу поправок, вносимых в конституцию России.

- Вчера завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Подведены предварительные итоги, и уже смело можно говорить, что большинство россиян их поддержало. В этот раз в общероссийском голосовании приняли участие граждане Донецкой Народной Республики. Тысячи жителей Донбасса поехали на избирательные участки Ростовской области, чтобы исполнить свой гражданский долг. Это был поистине душевный и искренний порыв людей, участвующих в определении судьбы нашей большой Родины. От всей души поздравляю всех проголосовавших с этим важнейшим и знаменательным событием, - сказал Денис Владимирович.

На сегодня российское гражданство получили около 230 000 жителей республик Донбасса. Все они могли проголосовать по поправкам в конституцию Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU