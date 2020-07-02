Украинские боевики нанесли артудар по окрестностям Южнодонбасского водовода

2 Июль 2020 2020-07-02T20:30:22+03:00

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2 июня вооруженные формирования Украины обстреляли район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении поселка Васильевка с применением минометов калибром 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие, – говорится в сообщении.

Представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня запросили у украинской стороны дополнительные гарантии безопасности для установления устойчивого «режима тишины». Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU