В ДНР возобновили рейсы за паспортами России

2 Июль 2020 2020-07-02T19:48:57+03:00

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Сегодня, 2 июня, впервые после смягчения карантинных мер жители ДНР поехали в Ростовскую область за российскими паспортами. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики.

- Министерство транспорта возобновило работу по обеспечению специальных перевозок граждан Республики в пункты выдачи паспортов Российской Федерации. Для осуществления регулярных перевозок жителей в пункты выдачи российских паспортов в Ростовской области 2 июля работают 18 перевозчиков, 23 транспортных средства, - говорится в сообщении.

В первую группу вошли около 1000 человек. Среди них - жители Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Харцызска, Тореза, Снежного. Пункты выдачи документов расположены в Матвеевом Кургане, Покровском, Куйбышево и Родионо-Несветайском.

Выезд в Россию для получения российского гражданства в упрощенном порядке был приостановлен 13 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Эти ограничения были сняты спустя более трех месяцев отдельным указом Главы Республики Дениса Пушилина.

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ИСТОЧНИК KP.RU