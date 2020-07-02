2020-07-02T18:11:45+03:00
Политика

Украинские ревизоры в бригаде ВСУ выявили пропажу приборов ночного видения

Об этом сообщили в Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские ревизоры в бригаде ВСУ выявили пропажу приборов ночного видения. Фото: facebook.comУкраинские ревизоры в бригаде ВСУ выявили пропажу приборов ночного видения. Фото: facebook.com
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Комиссия командования «ООС» в одной из бригад ВСУ выявила отсутствие пятнадцати приборов ночного видения и запчастей, поставленных из США. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что в рамках выполнения указаний командующего «ООС» Кравченко в частях и соединениях оперативно-тактической группировки «Север» продолжается ревизия вооружения и военного имущества, поставленного в ВСУ из США.

- В подразделениях 30-й бригады выявлено отсутствие пятнадцати приборов ночного видения и двадцати двух комплектов запчастей и принадлежностей для технического обслуживания и ремонта изделий, - сообщил Яков Осадчий.

Также представитель Народной милиции добавил, что по их информации со стороны командира бригады Гараза через вышестоящих начальников в штабе «ООС» осуществляются попытки давления на членов комиссии для корректировки акта проверки с указанием меньшего количества недостачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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