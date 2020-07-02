Украинские ревизоры в бригаде ВСУ выявили пропажу приборов ночного видения

2 Июль 2020 2020-07-02T18:11:45+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции

Изменить размер текста: A A

Комиссия командования «ООС» в одной из бригад ВСУ выявила отсутствие пятнадцати приборов ночного видения и запчастей, поставленных из США. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что в рамках выполнения указаний командующего «ООС» Кравченко в частях и соединениях оперативно-тактической группировки «Север» продолжается ревизия вооружения и военного имущества, поставленного в ВСУ из США.

- В подразделениях 30-й бригады выявлено отсутствие пятнадцати приборов ночного видения и двадцати двух комплектов запчастей и принадлежностей для технического обслуживания и ремонта изделий, - сообщил Яков Осадчий.

Также представитель Народной милиции добавил, что по их информации со стороны командира бригады Гараза через вышестоящих начальников в штабе «ООС» осуществляются попытки давления на членов комиссии для корректировки акта проверки с указанием меньшего количества недостачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию России

Корреспондент «Комсомолки» вместе с другими жителями Республики отправился на голосование в село Куйбышево Ростовской области [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU