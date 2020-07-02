2020-07-02T17:06:53+03:00
Общество

В ДНР дипломы российского образца получат больше 2000 выпускников

В этом году в Республике вузы закачивают свыше 11 тысяч студентов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР дипломы российского образца получат больше 2000 выпускников. Фото: Министерство образования и наукиВ ДНР дипломы российского образца получат больше 2000 выпускников. Фото: Министерство образования и науки
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Больше 2000 тысяч выпускников высших учебных заведений Донецкой Народной Республики получат в этом году дипломы российского образца. Об этом сегодня сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.

- Точное количество будет известно после того, как в вузах закончатся защиты. Почти 450 дипломов ожидают выпускников-магистров Донецкого национального университета, - рассказали в Министерстве образования.

В этом году в Республике вузы закачивают 11 800 студентов.

Напомним, что дипломы российских вузов выпускникам из Донбасса начали выдавать в 2015 году. Сегодня вузы ДНР, получившие аккредитацию в России, могут сами выдавать дипломы образца Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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