В ДНР дипломы российского образца получат больше 2000 выпускников
Больше 2000 тысяч выпускников высших учебных заведений Донецкой Народной Республики получат в этом году дипломы российского образца. Об этом сегодня сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.
- Точное количество будет известно после того, как в вузах закончатся защиты. Почти 450 дипломов ожидают выпускников-магистров Донецкого национального университета, - рассказали в Министерстве образования.
В этом году в Республике вузы закачивают 11 800 студентов.
Напомним, что дипломы российских вузов выпускникам из Донбасса начали выдавать в 2015 году. Сегодня вузы ДНР, получившие аккредитацию в России, могут сами выдавать дипломы образца Российской Федерации.
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ИСТОЧНИК KP.RU