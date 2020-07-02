2020-07-02T14:48:20+03:00
Политика

Обстрелами украинских силовиков повреждены три жилых дома в ЛНР

Под обстрелом оказался населенный пункт Голубовское
Екатерина Сорока
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Ранее Народная милиция ЛНР пресекла огневую активность подразделения ВСУ, откуда велся огонь по Фрунзе. Фото: Пресс-служба штаба "ООС"Ранее Народная милиция ЛНР пресекла огневую активность подразделения ВСУ, откуда велся огонь по Фрунзе. Фото: Пресс-служба штаба "ООС"
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Три жилых дома в Голубовском пострадали в ходе обстрелов со стороны Украины. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Украинские боевики из 93-й бригады из крупнокалиберного пулемета открыли огонь по населенному пункту Голубовское. В результате обстрела повреждения получили три жилых домостроения по адресам: улица Шевченко, 8 и 23, улица Посохова, 50, — сообщил Осадчий.

Также представитель добавил, что Народная милиция дала ответный и пресекла огневую активность подразделения ВСУ, откуда велся обстрел. В результате был ранен один военнослужащий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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