Обстрелами украинских силовиков повреждены три жилых дома в ЛНР
Три жилых дома в Голубовском пострадали в ходе обстрелов со стороны Украины. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— Украинские боевики из 93-й бригады из крупнокалиберного пулемета открыли огонь по населенному пункту Голубовское. В результате обстрела повреждения получили три жилых домостроения по адресам: улица Шевченко, 8 и 23, улица Посохова, 50, — сообщил Осадчий.
Также представитель добавил, что Народная милиция дала ответный и пресекла огневую активность подразделения ВСУ, откуда велся обстрел. В результате был ранен один военнослужащий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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