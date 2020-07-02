Провокаторы взломали аккаунт министра иностранных дел ДНР в Facebook

2 Июль 2020 2020-07-02T13:25:16+03:00

На взломанных аккаунтах провокаторы размещают недостоверную информацию от имени министра и Главы ДНР. Фото: ДАН

На странице министра были опубликованы провокационные и ложные сведения

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Сегодня страницу полпреда ДНР на переговорах Контактной группы, министра иностранных дел Республики Натальи Никоноровой в Facebook взломали. Об этом сообщили в пресс-службе МИД ДНР.

— Через некоторое время после взлома, на странице были опубликованы откровенно провокационные и ложные сведения и заявления. Украинские провокаторы не ограничились взломами страниц в социальных сетях Главы Донецкой Народной Республики и продолжают осуществлять свои информационные демарши, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее был взломан аккаунт в Twitter и Вконтакте Главы Республики Дениса Пушилина. Восстановить доступ удалось только к странице Главы ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU