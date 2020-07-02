Провокаторы взломали аккаунт министра иностранных дел ДНР в Facebook
Сегодня страницу полпреда ДНР на переговорах Контактной группы, министра иностранных дел Республики Натальи Никоноровой в Facebook взломали. Об этом сообщили в пресс-службе МИД ДНР.
— Через некоторое время после взлома, на странице были опубликованы откровенно провокационные и ложные сведения и заявления. Украинские провокаторы не ограничились взломами страниц в социальных сетях Главы Донецкой Народной Республики и продолжают осуществлять свои информационные демарши, — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее был взломан аккаунт в Twitter и Вконтакте Главы Республики Дениса Пушилина. Восстановить доступ удалось только к странице Главы ВКонтакте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как дончане голосуют по поправкам в Конституцию России
Корреспондент «Комсомолки» вместе с другими жителями Республики отправился на голосование в село Куйбышево Ростовской области [фото] (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»