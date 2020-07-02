Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 28 человек

2 Июль 2020 2020-07-02T12:33:18+03:00

Тем временем в ЛНР за прошедшие сутки не было выявлено ни одного случая заболевания COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время было зарегистрировано 1194 случаев заболевания коронавирусом в ДНР

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Коронавирус в ДНР за прошедшие сутки выявили у 28 жителей. Все новые случаи выявлены у лиц, которые ранее контактировали с заболевшими. Им уже оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Все случаи новой коронавирусной инфекции выявлены у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них 4 медицинских работника и 2 ребенка, контактных с ранее заболевшими родителями, — говорится в сообщении. — По результатам двух отрицательных тестов выписано 131 человек. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчина в возрасте 78 лет и женщина в возрасте 41 года.

С начала пандемии коронавирус в ДНР выявлен у 1194 человек: 614 человек на данный момент находятся на лечении, 507 пациентов выписали, 73 – летальных случаев.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — напомнили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU