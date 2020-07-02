2020-07-02T11:33:19+03:00
Политика

ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки в сторону ДНР украинские силовики выпустили 125 боеприпасов
Екатерина Сорока
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В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 10 единиц. Фото: пресс-центр штаба «ООС»В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 10 единиц. Фото: пресс-центр штаба «ООС»
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За прошедшие сутки ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня. В сторону населенных пунктов Республики всего было выпущено 125 боеприпасов, что в 12 раз больше, чем в предыдущие отчетные периоды. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/ населенные пункты: Донецк (пос. ш-ты «Октябрьская», «Вольво-центр»), — говорится в сообщении. — Применялось следующее вооружение: миномет 120 мм — 4 раза (34 мины); миномет 82 мм – 2 раза (17 мин); БТР/БМП – 1 раз (40 выстрелов); РПГ – 4 гранаты; АГС – 30 гранат; крупнокалиберные пулеметы – 2 раза; стрелковое оружие – 2 раза.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Добавим, что ранее в Представительстве сообщали, что силовиками Украины была уничтожена камера технического комплекса фиксации и наблюдения СММ ОБСЕ. По этому делу и фактам предыдущих обстрелов было проведено особое разбирательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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