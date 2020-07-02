От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
В Луганской Народной Республике за все время выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 504 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.
- Всего по состоянию на 9.00 2 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 504, - говорится в сообщении Минздрава.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 450 человек. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала эпидемии от коронавируса в ЛНР умерли 13 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU