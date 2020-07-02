Погода в Луганске на день: 2 июля ожидается кратковременный дождь, гроза, плюс 32 градуса

2 Июль 2020 2020-07-02T08:34:46+03:00

В Луганске будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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2 июля в ЛНР воздух прогреется до 32 градусов, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем 27-32 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 29-31 градус.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 29-31 градуса тепла.

По предварительному прогнозу, ночью 3 июля ожидается местами небольшой кратковременный дождь с грозой. На следующий день - сухая и жаркая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU