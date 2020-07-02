Погода в Донецке на день: 2 июля будет до 30 градусов жары, без осадков

2 Июль 2020 2020-07-02T07:46:11+03:00

2 июля в Донецке будет до 30 градусов жары Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 2 июля утром и вечером будет ясно, днем – малооблачно. Без осадков.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха прогреется до 28-30 градусов. В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память мученика Зосимы. В народе Зосима считается покровителем пчел. С этого времени пчелы начинают заносить мед, заливать соты. Поскольку день посвящен этим трудолюбивым насекомым, то и погоду наши предки определяли по их поведению. Когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь; становятся злее, чаще жалят - перед засухою; сидят на стенках улья - к сильной жаре.

По прогнозам синоптиков, 3 июля в Донецке и ДНР станет на несколько градусов жарче, дождя не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU