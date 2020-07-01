В ДНР начались выплаты медикам, задействованным в борьбе с COVID-19

1 Июль 2020 2020-07-01T20:43:12+03:00

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Власти ДНР перечислили средства для дополнительных выплат медработникам страны, участвующим в диагностике и лечении жителей с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- В рамках выполнения поручения Главы ДНР Дениса Пушилина медицинские работники более 40 учреждений здравоохранения Республики уже начали получать выплаты за работу в особо опасных условиях с коронавирусной инфекцией, – сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальный размер выплат в зависимости от категории достигает 100% от средней заработной платы на одну штатную единицу.

Напоминаем, тридцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в ДНР за прошедшие сутки. С учетом последних данных, на территории Республики подтверждено 1166 случаев заболевания: выздоровели 376 человек, на лечении 719, умер 71.

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ИСТОЧНИК KP.RU