2020-07-01T19:48:36+03:00
Политика

Армия Украины нанесла удар по окрестностям аэропорта Донецка

Огонь велся ВСУ со стороны Песок
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Перемирие остается только на бумаге. Фото: штаб "ООС"Перемирие остается только на бумаге. Фото: штаб "ООС"
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Украинские силовики нанесли минометный удар по району «Вольво-центра» в окрестностях аэропорта на севере Донецка. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16:15 украинские силовики выпустили шесть мин из миномета калибром 82 мм по району «Вольво-центра» на севере столицы, — отметили в СЦКК.

Вооруженные формирования Украины сегодня вечером выпустили по району «Вольво-Центра» на северной окраине Донецка шесть мин калибром 120 мм. Обстрел зафиксирован в 17:50, огонь велся с позиций в районе поселка Пески, подконтрольного украинской власти.

Обстрелы эти уже стали привычными для жителей "красных" зон.

- Предугадать никогда нельзя, а вообще летит и утром, и ночью. Соседка смотрю под эту "музыку" в огороде ковыряется, - рассказывает Мария - жительница Трудовских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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