Работы живописи, графики и скульптуры: в Луганске открылась выставка в честь юбилея Победы

1 Июль 2020 2020-07-01T19:25:24+03:00

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Художественная выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в Галерее искусств Луганского художественного музея.

Выставка является совместным проектом Союза художников ЛНР и Луганского художественного музея при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

Председатель Союза художников ЛНР Артем Фесенко рассказал, что выставка состоит из двух частей: в первом зале представлено творчество живописцев и скульпторов - участников и ветеранов Великой Отечественной войны из фондов ЛХМ, во втором – работы современных авторов, в том числе и молодых.

Основной раздел выставки составляют 25 работ живописи, графики и скульптуры выпускников художественных вузов бывшего СССР, которые сразу после освобождения Донбасса от немецко-фашистских оккупантов отправились в Ворошиловград в длительную творческую командировку для отображения разрушений региона и самоотверженного труда местных жителей.

Большую часть экспонатов – более 100 работ – представляют произведения искусства членов Союза художников ЛНР.

Выставка продлится до 20 августа. Посетить ее можно с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника и вторника по адресу: улица Тараса Шевченко, 4, Галерея искусств.

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ИСТОЧНИК KP.RU