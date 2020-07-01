Погода в Луганске на день: синоптики обещают +32 днем и кратковременный дождь
Температура воздуха в ЛНР 1 июля будет до 32 градусов тепла днем.
- С 21:00 30 июня до 21:00 1 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами слабый туман; днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла,- прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 17-19 градусов ночью и 29-31 градус тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов ночью до 30-32 градусов тепла днем.
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