Погода в Луганске на день: синоптики обещают +32 днем и кратковременный дождь

1 Июль 2020 2020-07-01T08:25:23+03:00

Дождь в ЛНР будет кратковременным. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Температура воздуха в ЛНР 1 июля будет до 32 градусов тепла днем.

- С 21:00 30 июня до 21:00 1 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами слабый туман; днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла,- прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 17-19 градусов ночью и 29-31 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов ночью до 30-32 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU