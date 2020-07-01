Погода в Донецке на день: Дончан ждут гроза и шквальный ветер

1 Июль 2020 2020-07-01T07:44:52+03:00

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Первый месяц лета незаметно промелькнул в тревогах карантина, закрытых границ и отсутствии полноценного отдыха. Надежда на июль. Люди ждут, что откроются границы, что можно будет съездить с детворой на море.

Сегодня дончан ждут + 29 днем, вечером + 18.

Солнце в этот день в Донецке будет редко показываться из-за облаков. Днем, возможно, пройдет дождь c грозой, но ближе к вечеру он прекратится. Также синоптики предупреждают о шквальных порывах ветра и граде.

1 июля почитается память мучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля отмечался Ярилин день - день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния.

А с завтрашнего дня дневная температура будет расти, достигая порой +35.

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ИСТОЧНИК KP.RU