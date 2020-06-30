В Донецке почтили память погибшего в 2014 году в Донбассе оператора «Первого канала»

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:35:29+03:00

Место, где погиб Анатолий Клян сегодня находится под контролем украинских силовиков. Фото: mininfodnr.ru

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В Донецке почтили память оператора «Первого канала» Анатолия Кляна. К его портрету в холле Дома Правительства в центре столицы Республики принесли цветы работники российских и республиканских СМИ.

— Мы собрались почтить память талантливого советского и российского журналиста, профессионала своего дела – Анатолия Кляна. Настоящий журналист работает для того, чтобы нести людям правду. Он ради этой правды живет. Таким был Анатолий Клян. Используя принципы профессиональной журналистики, он не раз рисковал своей жизнью в горячих точках Афганистана, Чечни, Югославии, Сирии. Благодаря его сюжетам мир видел неприкрытую правду и ужас войны, — отметил министр информации ДНР Игорь Антипов.

Добавим, что 30 июня 2014 года с рядом других журналистов вблизи Авдеевки он попал под обстрел, который устроили украинские силовики. В результате мужчина получил смертельное ранение в живот. На тот момент ему было 68 лет.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Анатолий Клян был посмертно награжден орденом Мужества.

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ИСТОЧНИК KP.RU