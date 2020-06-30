Погода в Донецке на день: 30 июня синоптики прогнозируют мелкий дождь

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:07:31+03:00

За 130 лет в Донецке на 30 июня максимальная температура воздуха составляла почти 34 градуса, а минимальная – 9 градусов Фото: Алина Ефименко

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На 30 июня синоптики прогнозируют в Донецке мелкий дождь, который будет капать практически весь день. Только ближе к вечеру он должен затихнуть.

Температура воздуха в этот день поднимется до 28 градусов тепла. Скорость воздушных потоков составит восемь метра в секунду, дуть ветер будет в западном направлении.

Народный прогноз погоды. 30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. Приметы народа на этот день подтверждают обычно данные астрономов. Они сообщают о том, что Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца и потому на ночном небе в это время видны зарницы.

Кроме того, наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бурю не миновать.

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ИСТОЧНИК KP.RU