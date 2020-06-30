Погода в Донецке на день: 30 июня синоптики прогнозируют мелкий дождь
На 30 июня синоптики прогнозируют в Донецке мелкий дождь, который будет капать практически весь день. Только ближе к вечеру он должен затихнуть.
Температура воздуха в этот день поднимется до 28 градусов тепла. Скорость воздушных потоков составит восемь метра в секунду, дуть ветер будет в западном направлении.
Народный прогноз погоды. 30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. Приметы народа на этот день подтверждают обычно данные астрономов. Они сообщают о том, что Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца и потому на ночном небе в это время видны зарницы.
Кроме того, наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бурю не миновать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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