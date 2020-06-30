2020-06-30T11:21:33+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 30 июня ожидается сильная гроза

Температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла
Екатерина Сорока
Поделиться:
За 130 лет в Луганске 30 июня максимальная температура составит 38 градусов, а минимальная – 8 градусовЗа 130 лет в Луганске 30 июня максимальная температура составит 38 градусов, а минимальная – 8 градусовФото: Алина Ефименко
Изменить размер текста:

30 июня в Луганской Народной Республике ожидается гроза. Предупреждение об этом распространяет спасательное ведомство и Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР.

—На территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 26-28 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют плюс 26-28 градусов тепла днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Держа в руках эту газету, я переполнен чувств» Музей мэрии Донецка пополнился уникальным выпуском «Комсомольской правды» за 1941 год

Именно в этом выпуске зафиксировано радиовыступление Молотова о начале Великой Отечественной войны (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киев намерен обвинить Донецк в обстрелах, предъявив в качестве доказательств разрушения за 2014 год
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной двухлетней Еве Доля
Народная милиция открыла ответный огонь по позициям силовиков ВСУ, которые виновны в ранении мирного жителя ЛНР
За прошедшие сутки коронавирус в ДНР медики выявили еще у 17 жителей
Дом в Александровке, который загорелся в ходе обстрела со стороны ВСУ, потушили местные жители
Погода в Донецке на день: 30 июня синоптики прогнозируют мелкий дождь
Погода в Луганске на день: 30 июня ожидается сильная гроза
В ДНР тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение не поднимут
В Киеве перед переговорами Контактной группы придумали обвинить ДНР в обстрелах
Донецкий дизайнер Ирина Радыш представит «Розовую шубку» на фестивале в России
В Донецке самбисты возобновили тренировки
В ДНР День подпольщиков и партизан отметили вместе с Россией
В Донбассе рейдеры в погонах захватывают здания для лечения больных коронавирусом боевиков
ГИА в ДНР 2020 началась с экзамена по физике
От коронавируса в ЛНР проходят лечение 46 человек
За сутки ВСУ четыре раза обстреляли Донецк и Горловку
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко – о лечении больных коронавирусом: Порой пациенты не понимают, почему нужно лечь в стационар
Погода в Луганске на день: 29 июня температура воздуха будет плюс 29, кратковременный дождь
Погода в Донецке на день: 29 июня будет жарко, днем – дождь с грозой
Персональные Парады Победы в ДНР прошли для девятерых ветеранов
Жители из республик Донбасса не смогут самостоятельно сдать тест на COVID-19, чтобы прервать самоизоляцию на Украине
В Краматорске офицер украинской полиции избил и ограбил прохожего
В Донецке нарисовали 12-метровое граффити «Молодость»
КПВВ «Станица Луганская» 29 июня на два часа приостановит пропуск людей