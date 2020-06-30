Погода в Луганске на день: 30 июня ожидается сильная гроза
30 июня в Луганской Народной Республике ожидается гроза. Предупреждение об этом распространяет спасательное ведомство и Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР.
—На территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла, — говорится в сообщении.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 26-28 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют плюс 26-28 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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