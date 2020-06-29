29 Июнь 2020 2020-06-29T22:34:59+03:00

В ДНР тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение не поднимут Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Тарифы на теплоснабжение и горячую воду в Донецкой Народной Республике останутся прежними. Соответствующее постановление принял президиум Правительства ДНР.

- Нормативным правовым актом предусмотрено закрепление с 1 июля 2020 года действующих тарифов на услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей. Таким образом, на территории Донецкой Народной Республики тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение остаются на прежнем уровне, - сообщили в пресс-службе Правительства.

Постановление подписано 26 июня и вступило в силу. Напомним, что в сентябре прошлого года Глава ДНР Денис Пушилин наделил Правительство полномочиями по регулированию тарифов на услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU