2020-06-29T21:03:14+03:00
Политика

В Киеве перед переговорами Контактной группы придумали обвинить ДНР в обстрелах

Мировое сообщество попытаются ввести в заблуждение фото за 2014-й год
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ДНР открывает огонь исключительно в ответ. Фото: УНМДНР открывает огонь исключительно в ответ. Фото: УНМ
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Украинское командование решило выдать разрушения шестилетней давности за свежие, чтобы обвинить Донецкую Народную Республику в обстрелах. Это оно собирается сделать в преддверии нового этапа переговоров Контактной группы. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- В преддверии переговоров Контактной группы, запланированных на 8 июля, под руководством заместителя командующего «ООС» по вопросам выполнения положений Минских договоренностей, верификации и деятельности СЦКК генерал-майора Богдана Бондаря организована деятельность рабочей группы для видеофиксации разрушений в населенных пунктах Шумы, Новгородское и Новоселовка. Поставлена задача проводить съемку разрушений 2014 и 2015 годов с целью выдать их за повреждения текущего года, - говорится в сообщении военных ДНР.

По данным разведки, к созданию пропагандистских материалов собираются привлечь жителей подконтрольного Киеву Донбасса. Украинское командование намерено обвинять силы Народной милиции в обстрелах. В дальнейшем планируется использовать сфабрикованные материалы в качестве доказательств несоблюдения Донецком перемирия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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