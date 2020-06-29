В Киеве перед переговорами Контактной группы придумали обвинить ДНР в обстрелах

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:03:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинское командование решило выдать разрушения шестилетней давности за свежие, чтобы обвинить Донецкую Народную Республику в обстрелах. Это оно собирается сделать в преддверии нового этапа переговоров Контактной группы. Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- В преддверии переговоров Контактной группы, запланированных на 8 июля, под руководством заместителя командующего «ООС» по вопросам выполнения положений Минских договоренностей, верификации и деятельности СЦКК генерал-майора Богдана Бондаря организована деятельность рабочей группы для видеофиксации разрушений в населенных пунктах Шумы, Новгородское и Новоселовка. Поставлена задача проводить съемку разрушений 2014 и 2015 годов с целью выдать их за повреждения текущего года, - говорится в сообщении военных ДНР.

По данным разведки, к созданию пропагандистских материалов собираются привлечь жителей подконтрольного Киеву Донбасса. Украинское командование намерено обвинять силы Народной милиции в обстрелах. В дальнейшем планируется использовать сфабрикованные материалы в качестве доказательств несоблюдения Донецком перемирия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Донецке самбисты возобновили тренировки

Турниры из-за коронавируса пока не проходят (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU